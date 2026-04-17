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Jornada de esterilización quirúrgica favoreció a mujeres en San Mateo

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PorMilexis Pino

Abr 17, 2026

CIUDAD MCY.- En el marco del trabajo continuo que impulsa la alcaldesa Marisol Rodríguez, se llevó a cabo una importante jornada de esterilización quirúrgica dirigida a mujeres del municipio Bolívar, como parte de las políticas públicas orientadas a fortalecer el sistema de salud.

La actividad se realizó en los espacios del CDI Samán de Güere, donde fueron atendidas un total de 22 mujeres, gracias a la articulación efectiva entre la Fundación Casa de la Mujer Guerreras de Dios y el ASIC Negra Hipólita.

Esta iniciativa contó además con el respaldo de la gobernadora Joana Sánchez, quien ha venido apoyando acciones que buscan garantizar el acceso a servicios médicos oportunos y de calidad para la población.

De acuerdo con lo informado por los organizadores, la jornada tiene como objetivo mejorar la atención quirúrgica del pueblo sanmateano, promoviendo procedimientos seguros y contribuyendo al bienestar integral de las mujeres del municipio.

Las autoridades destacaron que este tipo de actividades forman parte de una agenda sostenida de atención social y sanitaria, reafirmando el compromiso institucional de brindar servicios dignos y accesibles.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Bolivariano continúa avanzando en la consolidación de un sistema de salud más inclusivo, eficiente y cercano a las necesidades de la comunidad.

PRENSA ALCALDÍA DE BOLÍVAR 

FOTOS: CORTESÍA 

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