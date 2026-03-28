GBA entregó informe de gestión del ejercicio económico y financiero 2025

La mandataria aragüeña constató que el documento contiene la relación de las obras de infraestructura, programas sociales y proyectos ejecutados para las políticas de atención directa al pueblo aragüeño.

CIUDAD MCY.- La vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua Joana Sánchez, realizo este viernes la entrega formal de la Memoria y Cuenta correspondiente al ejercicio económico y financiero del año 2025.

​El acto se llevó a cabo en la sede de la Controlaría del estado Aragua (CEA), donde la mandataria aragüeña consignó los documentos que detallan inversión, gestión y alcances obtenidos en las obras ejecutadas en el territorio regional.

La recepción del informe estuvo a cargo de César Otero, contralor del estado y Katiana Hernández, presidenta del Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua (Cleba).

​Durante el evento, la Gobernadora manifestó que el informe contiene la relación de las obras de infraestructura, programas sociales y proyectos ejecutados para las políticas de atención directa al pueblo aragüeño.

«Este balance no es más que el resultado del esfuerzo y el trabajo incansable de estos 9 meses, en cada página de este informe está plasmada la visión de nuestro Plan de la Aragüeñidad y la hoja de ruta con la que seguimos exaltando nuestra identidad y construyendo el estado que soñamos, porque gobernamos para todos, sin distinción de colores políticos», afirmó la mandataria.

​Con la entrega de la Memoria y Cuenta del 2025, el equipo de la contraloría constatará que el ejercicio financiero se haya ajustado a los principios de eficiencia y legalidad.

Asimismo, los legisladores y legisladoras del Cleba procederán a realizar la evaluación detallada de las metas alcanzadas.

​Esta entrega reafirma el compromiso de la vocera del Poder Popular con el fortalecimiento de la institucionalidad y el derecho de la ciudadanía a conocer la administración de los bienes públicos.

PRENSA GBA

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