GBA entregó informe de gestión del ejercicio económico y financiero 2025

La mandataria aragüeña constató que el documento contiene la relación de las obras de infraestructura, programas sociales y proyectos ejecutados para las políticas de atención directa al pueblo aragüeño.
CIUDAD MCY.- La vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua Joana Sánchez, realizo este viernes la entrega formal de la Memoria y Cuenta correspondiente al ejercicio económico y financiero del año 2025.
El acto se llevó a cabo en la sede de la Controlaría del estado Aragua (CEA), donde la mandataria aragüeña consignó los documentos que detallan inversión, gestión y alcances obtenidos en las obras ejecutadas en el territorio regional.
La recepción del informe estuvo a cargo de César Otero, contralor del estado y Katiana Hernández, presidenta del Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua (Cleba).
Durante el evento, la Gobernadora manifestó que el informe contiene la relación de las obras de infraestructura, programas sociales y proyectos ejecutados para las políticas de atención directa al pueblo aragüeño.
«Este balance no es más que el resultado del esfuerzo y el trabajo incansable de estos 9 meses, en cada página de este informe está plasmada la visión de nuestro Plan de la Aragüeñidad y la hoja de ruta con la que seguimos exaltando nuestra identidad y construyendo el estado que soñamos, porque gobernamos para todos, sin distinción de colores políticos», afirmó la mandataria.
Con la entrega de la Memoria y Cuenta del 2025, el equipo de la contraloría constatará que el ejercicio financiero se haya ajustado a los principios de eficiencia y legalidad.
Asimismo, los legisladores y legisladoras del Cleba procederán a realizar la evaluación detallada de las metas alcanzadas.
Esta entrega reafirma el compromiso de la vocera del Poder Popular con el fortalecimiento de la institucionalidad y el derecho de la ciudadanía a conocer la administración de los bienes públicos.
PRENSA GBA
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