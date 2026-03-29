Ciudad MCY

Comunicación Patria

Deportes

Leyendas del béisbol se reunirán en homenaje especial en el Monumental

PorLuisa Pedroza

Mar 29, 2026

CIUDAD MCY.- El exgrandeliga venezolano Omar Vizquel anunció a través de sus redes sociales un evento deportivo de alto perfil que reunirá a figuras internacionales y locales del béisbol en el Estadio Monumental de Caracas el próximo 11 de abril, a partir de las 5:00 de la tarde.

La actividad, organizada por La Liga Monumental, está concebida como un homenaje al béisbol y una celebración del desempeño de la selección venezolana en el reciente Clásico Mundial de Béisbol, donde el país obtuvo el trofeo que será conmemorado durante la jornada.

“La cita es en el Monumental de Caracas, donde grandes estrellas del béisbol compartirán con su público”, destacó Visquel por medio de sus plataformas.

Se pudo conocer que los invitados de lujo serán: David Ortiz “Big Papi”, figura central del espectáculo, José Reyes “La Melaza”, excampocorto dominicano, Carlos Baerga, histórico infielder puertorriqueño y peloteros venezolanos que formaron parte del último Clásico Mundial.

FUENTE:VTV

FOTO:CORTESIA 

Por Luisa Pedroza

Noticias Destacadas

Deportes

Leyendas del béisbol se reunirán en homenaje especial en el Monumental

29 de marzo de 2026 Luisa Pedroza
Aragua

GBA supervisó rutas playeras para el disfrute de la Semana Santa

29 de marzo de 2026 Luisa Pedroza
Aragua

Caminata nocturna Run Fem 5K se movilizó por una causa noble en Aragua

29 de marzo de 2026 Luisa Pedroza
Aragua

Orden “María León” honró liderazgo de las féminas de Lamas

29 de marzo de 2026 Luisa Pedroza