‎Concluyeron labores de búsqueda y rescate en Residencias Bosque Lindo

Las autoridades regionales y los cuerpos de seguridad finalizaron las operaciones de contingencia desarrolladas por 10 días en la torre afectada
CIUDAD MCY.- La gobernadora Joana Sánchez informó a través de su cuenta de Instagram (@johsnitakenpo), la culminación de los trabajos de emergencia en Residencias Bosque Lindo, ubicada en el municipio Santiago Mariño del estado Aragua.
La fase de búsqueda y rescate de sobrevivientes, así como las primeras evaluciones de daños estructurales, finalizó diez días después del doble siniestro sísmico que sacudió al territorio nacional.
El despliegue de seguridad contó con una respuesta técnica e interinstitucional coordinada para atender la contingencia en la zona afectada.
En las labores participaron funcionarios de Protección Civil Aragua, Cuerpo de Bomberos del estado, representantes de la Vicepresidencia de Obras y Servicios Públicos, así como los equipos de la Gobernación de Aragua y la Alcaldía de Santiago Mariño.
Las jornadas también contaron con el respaldo logístico y humano de los diversos cuerpos militares y policiales acantonados en la entidad, asi como del voluntariado aragüeño que se hizo presente para la distribución de donativos.
El personal de rescate local estuvo acompañado por misiones internacionales especializadas en desastres y la sociedad civil organizada, quienes trabajaron de forma ardua, con la esperanza de salvar vidas hasta el último momento.
Ante el dolor de los familiares, el ejecutivo regional envió un mensaje de solidaridad. «Nos levantaremos juntos», añadió la vocera de la Aragüeñidad.
THAIMARA ORTIZ
FOTO : CORTESÍA