‎Concluyeron labores de búsqueda y rescate en Residencias Bosque Lindo

Las autoridades regionales y los cuerpos de seguridad finalizaron las operaciones de contingencia desarrolladas por 10 días en la torre afectada

CIUDAD MCY.- La gobernadora Joana Sánchez informó a través de su cuenta de Instagram (@johsnitakenpo), la culminación de los trabajos de emergencia en Residencias Bosque Lindo, ubicada en el municipio Santiago Mariño del estado Aragua.

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‎La fase de búsqueda y rescate de sobrevivientes, así como las primeras evaluciones de daños estructurales, finalizó diez días después del doble siniestro sísmico que sacudió al territorio nacional.

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‎El despliegue de seguridad contó con una respuesta técnica e interinstitucional coordinada para atender la contingencia en la zona afectada.

En las labores participaron funcionarios de Protección Civil Aragua, Cuerpo de Bomberos del estado, representantes de la Vicepresidencia de Obras y Servicios Públicos, así como los equipos de la Gobernación de Aragua y la Alcaldía de Santiago Mariño.

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‎Las jornadas también contaron con el respaldo logístico y humano de los diversos cuerpos militares y policiales acantonados en la entidad, asi como del voluntariado aragüeño que se hizo presente para la distribución de donativos.

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‎El personal de rescate local estuvo acompañado por misiones internacionales especializadas en desastres y la sociedad civil organizada, quienes trabajaron de forma ardua, con la esperanza de salvar vidas hasta el último momento.

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‎Ante el dolor de los familiares, el ejecutivo regional envió un mensaje de solidaridad. «Nos levantaremos juntos», añadió la vocera de la Aragüeñidad.

THAIMARA ORTIZ

FOTO : CORTESÍA