Intervención integral optimizara áreas estratégicas del aeropuerto Los Tacarigua

Las labores ejecutadas por diversas instituciones regionales se concentran en sus espacios operativos y de acceso, en el marco del proceso de adecuación técnica y mejora de los servicios aeroportuarios

CIUDAD MCY.- La recuperación integral de espacios y la optimización de áreas estratégicas marcan el despliegue de la ruta de trabajo del Gobierno Bolivariano de Aragua, en ese sentido, se realiza una intervención integral en el Aeropuerto Los Tacarigua, una habilitación que busca fortalecer la operatividad del terminal aéreo y avanzar en su proceso de activación comercial.

La jornada contempla trabajos simultáneos en las áreas internas del aeródromo, la plataforma, la pista y la zona del acceso vial por la carretera Nacional Maracay – Mariara, como parte de un operativo especial orientado al mejoramiento de las condiciones de infraestructura, limpieza y servicio del principal terminal aéreo de la entidad.

Durante el desarrollo de estas acciones el secretario general de Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez, junto a la directora general del aeropuerto, Caryl Bertho; el presidente de Vías de Aragua, Gerardo Rozo; el presidente de la Fundación para el Desarrollo del Estado Aragua (Fundaragua) y la autoridad única de Turismo de la entidad, Delia Torrealba, inspeccionaron las labores con la demostración del trabajo articulado de las instituciones regionales.

En las instalaciones del terminal aéreo las cuadrillas especializadas realizan labores recolección de sedimentos, material vegetal y limpieza interna en sus áreas verdes, contribuyendo a garantizar una mejor visibilidad aérea y el óptimo funcionamiento de este importante espacio estratégico.

Asimismo, las cuadrillas de Corpoelec, hacen levantamiento técnico, para la posterior habilitación lumínica.

De igual manera, los trabajadores de Vías de Aragua llevan a cabo la demarcación vial y señalización en la pista de aterrizaje, lo que permitirá fortalecer la capacidad operativa aeroportuaria.

Finalmente, cabe mencionar que estas mejoras van más allá de la estética, se ejecutan siguiendo las orientaciones de la gobernadora Joana Sánchez, quien continúa trabajando por mejorar los espacios que prestan servicios de transportación aéreas de los aragüeños y visitantes.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA