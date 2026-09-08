Condecoran a 36 líderes santacrucenses con Orden «Virgen de Montserrat»

Durante esta jornada las autoridades destacaron el arraigo cultural, la identidad y el valor espiritual que representa la festividad religiosa para cada una de las familias

CIUDAD MCY.- En las instalaciones de la plaza Lamas de Santa Cruz de Aragua, el Concejo Municipal del municipio José Ángel Lamas realizó la Sesión Solemne en conmemoración al día de la Virgen de Montserrat, patrona de los santacrucenses.

En el evento religioso estuvo presente la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, junto al alcalde de la jurisdicción, Tony García, y el cuerpo legislativo de la localidad.

Durante la actividad, las autoridades destacaron el arraigo cultural, la identidad y el valor espiritual que representa la festividad religiosa para cada una de las familias.

En el marco de este encuentro de fe, se llevó a cabo el reconocimiento de trayectoria, servicio y el esfuerzo social de diversas personalidades de la zona.

El alcalde Tony García indicó que 36 ciudadanos fueron condecorados con la orden Virgen de Montserrat Patrona de Santa Cruz de Aragua.

«Esta distinción exalta la valiosa contribución de estos hombres y mujeres al desarrollo y bienestar integral de la entidad santacrucense», indicó.

TESTIMONIOS DE FE

María Eugenia Hernández comentó que la Virgen de Monserrat es “su madre, amiga, hermana y compañera que está presente tanto en los momentos difíciles como en los alegres y es espectacular la rehabilitación de la iglesia renovada que honra a la Virgen”.

Por su parte, Delbary Silva expresó su profunda devoción a la Virgen de Monserrat, “ella es una figura esencial para la comunidad y una guía hacia Jesús; valoro positivamente la remodelación de la iglesia y agradezco la iniciativa del alcalde Tony García”.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CORTESÍA