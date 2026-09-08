Más de 180 jóvenes culminaron su formación junto a Insajuv

Los participantes recibieron sus certificados durante una jornada que marcó el cierre de 16 cursos y la apertura de nuevas capacitaciones

CIUDAD MCY.- El Teatro Ateneo de Maracay reunió a jóvenes aragüeños para celebrar la culminación de un ciclo de formación impulsado por el Instituto Aragüeño de la Juventud (Insajuv), que entregó más de 180 certificados y anunció la apertura de nuevas alternativas de capacitación.

Durante la jornada fueron reconocidos los participantes que culminaron más de 16 cursos impartidos en la “Casa de la Juventud Aragüeña”, con contenidos vinculados a áreas como mecánica, reparación de motos, peluquería, maquillaje, diseño de cejas y pestañas y manejo de redes sociales.

El secretario de Juventud y Deporte y director del Insajuv, Yonanthan Hernández, en compañía de la secretaria de la Cuarta Transformación, Gipsy Colmenares; el director estadal del Ministerio de la Juventud, Anthony Bolívar; informó que el próximo ciclo formativo iniciará el 15 de septiembre e incluirá la reapertura de cursos ya disponibles, además de nuevas opciones surgidas de las solicitudes planteadas por los propios jóvenes.

NUEVAS OPCIONES

La programación incorporará cursos de DJ, edición de audio, repostería y diseño gráfico, entre otras propuestas vinculadas con áreas de interés para la juventud aragüeña.

Hernández señaló que la selección de estas alternativas responde a las necesidades y preferencias manifestadas por los jóvenes, con una oferta que abarca diferentes ámbitos de formación y capacitación.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Los jóvenes interesados en participar en el nuevo ciclo podrán consultar la oferta disponible a través de las redes sociales oficiales de la institución (@insajuvaragua) o acudir directamente a la sede del instituto para conocer los requisitos y formalizar su inscripción.

Hernández precisó que el proceso de incorporación a los cursos es sencillo y extendió la invitación a la juventud aragüeña a participar en las nuevas jornadas de capacitación que comenzarán el próximo 15 de septiembre.

El director del Insajuv atribuyó estas iniciativas a las políticas públicas promovidas por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, en materia de juventud, orientadas, según indicó, a atender las necesidades planteadas por este sector de la población.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESIA @INSAJUVARAGUA