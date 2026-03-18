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Condiciones meteorológicas estables se prevén en gran parte del país

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PorRafael Velásquez

Mar 18, 2026

CIUDAD MCY.-Este miércoles durante la mañana se esperan condiciones meteorológicas estables en gran parte del territorio nacional; sin embargo, se estiman intervalos nublados acompañados de lluvias o lloviznas dispersas al norte de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, este de Sucre, sur de Bolívar, Amazonas, Gran Caracas, Carabobo, este de Falcón, Los Andes y Zulia.

De acuerdo con el boletín del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), en horas de la tarde y noche, prevalecerá desarrollo nuboso con precipitaciones de intensidad variable, especialmente en Bolívar, Amazonas, los Andes, Lara, Falcón y Zulia; sin descartar lloviznas esporádicas en la Región Central.

En Miranda, Distrito Capital y La Guaira se esperan mantos nubosos con lluvias dispersas en la madrugada y la mañana; el resto del periodo, se estima con cielo parcialmente nublado con algunas lloviznas esporádicas en zonas montañosas al final de la tarde.

Las temperaturas máximas rondarán entre los 28°C a 30°C en Los Valles y de 36°C en La Guaira.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA

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