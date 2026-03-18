Sudeban confirma feriado bancario el 19 de marzo por el Día de San José

CIUDAD MCY.- El próximo 19 de marzo será feriado bancario en todo el país con motivo de la celebración del Día de San José, de acuerdo con el cronograma oficial establecido para el año 2026 por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban).

Las oficinas bancarias y taquillas tradicionales no prestarán servicio. Sin embargo, algunas taquillas externas, especialmente las ubicadas en centros comerciales, podrían operar parcialmente.

El organismo regulador y supervisor del sistema financiero en Venezuela recomienda a los usuarios corroborar la información a través de los canales oficiales de cada banco.

El feriado no va a interferir en las operaciones electrónicas, como pago móvil, transferencias bancarias y transacciones mediante puntos de venta, estas se mantendrán activas con normalidad.

FUENTE: GLOBOVISION

FOTO: CORTESÍA