Conferry estrena portal web para compra de boletos

CIUDAD MCY.- La plataforma digital interactiva www.conferry.online ya se encuentra disponible para los usuarios de la naviera Conferry. Este nuevo portal web ha sido diseñado para transformarse en el sistema de compra y reserva de boletos más sencillo, confiable y rápido del mercado, permitiendo a los usuarios asegurar su viaje con total comodidad desde cualquier dispositivo.

Bajo la premisa que “las vacaciones comienzan a bordo”, la naviera escuela de Venezuela evoluciona para que la adquisición de pasajes sea apenas el primer paso de un viaje inolvidable.

«Nosotros no vendemos boletos, vendemos experiencias», destaca la organización, tras reafirmar su enfoque en brindar un servicio de alta calidad respaldado por profesionales capacitados.

COMODIDAD Y SERVICIO

Adicionalmente, las embarcaciones de Conferry cuentan con instalaciones diseñadas para garantizar una estancia placentera durante la navegación. En primer lugar, la Zona General dispone de espacios equipados con aire acondicionado y butacas ubicadas en las áreas de popa, medianía y proa, según la preferencia de cada viajero. Asimismo, para quienes buscan mayor exclusividad, la Zona VIP ofrece un área con atención totalmente personalizada.

Por otra parte, en materia de tecnología y entretenimiento, la flota garantiza conectividad mediante el acceso a una red WiFi de alta velocidad en todo el trayecto marítimo. De igual manera, se incluye una terraza al aire libre destinada al disfrute del paisaje marino, la cual está habilitada para los pasajeros VIP y para quienes adquieran el brazalete de acceso a bordo, sujeto a un aforo limitado.

En lo que respecta a la oferta de servicios gastronómicos, las embarcaciones albergan cafetines y áreas de esparcimiento con opciones variadas de consumo. Asimismo, en el ámbito operativo, la naviera reafirma su compromiso con la seguridad a través de la aplicación rigurosa de protocolos y estándares internacionales de navegación.

CAPACIDAD DE CARGA VEHICULAR

La empresa se consolida como un aliado para temporadistas y sectores comerciales gracias a su amplia capacidad de carga, las instalaciones marítimas permiten el traslado seguro de diversos tipos de vehículos, entre los cuales destacan:

Bicicletas y motocicletas.

Automóviles familiares, camionetas y rústicos.

Camiones de carga pesada y unidades de transporte de mercancías.

Finalmente, los usuarios interesados en planificar sus próximos destinos pueden efectuar la reserva y compra de sus pasajes de manera directa a través de la plataforma web www.conferry.online.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA