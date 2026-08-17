Se incorporan 150 MW más al Sistema Eléctrico Nacional

CIUDAD MCY.- Tras los daños registrados por el doble terremoto del pasado 24 de junio, la fuerza trabajadora de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) asumió el reto de levantar la infraestructura golpeada, logrando la recuperación del tercer transformador de la Termoeléctrica Carabobo.

Con esta puesta en marcha, se incorporan 150 megavatios (MW) adicionales, alcanzando un total acumulado de 450 MW restituidos al Sistema Eléctrico Nacional.

El personal operativo e ingenieros de la corporación ejecutaron una maniobra calificada como inédita en la ingeniería nacional, procedieron al desarmado, adecuación y reparación a medida de los bushings, componentes esenciales de alta tensión requeridos para el funcionamiento del transformador.

Tras culminar la fase de reparación y ensamblaje, los equipos especializados iniciaron los protocolos y pruebas de arranque bajo estrictos controles de seguridad industrial, prevención y control técnico, trabajando en articulación directa con el Centro Nacional de Despacho (CND).

La incorporación de este tercer transformador garantiza un aporte continuo a la generación termoeléctrica del país, consolidando las maniobras de restitución del servicio en beneficio de la población tras las contingencias telúricas.

FUENTE: LA IGUANA TV

FOTO: CORTESÍA