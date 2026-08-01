Confirmada primera reunión presencial de diálogo en Caracas: conozca la delegación del Gobierno de Delcy Rodríguez

El coordinador del diálogo por el Gobierno Nacional reveló la composición de la delegación oficial y una agenda de tres puntos: atención a las víctimas del terremoto, fortalecimiento de la democracia y derechos y garantías políticas

CIUDAD MCY.-El presidente de la Asamblea Nacional y coordinador del diálogo por el Gobierno Nacional, Jorge Rodríguez, informó este sábado que sostuvo una llamada telefónica con la doctora Dinorah Figuera, representante de un sector de la oposición venezolana, con el objetivo de iniciar un proceso de diálogo político inclusivo y efectivo en beneficio del país.

«En mi condición de coordinador del diálogo por el Gobierno Nacional, sostuve una llamada telefónica con la Dra. Dinorah Figuera como representante de un sector de la oposición venezolana, a los efectos de iniciar un proceso de diálogo político inclusivo y efectivo en beneficio del país y de las venezolanas y venezolanos, y para aunar esfuerzos en la atención de las víctimas del doblete sísmico del pasado 24 de junio», precisó Rodríguez en el documento.

REUNIÓN PRESENCIAL PRÓXIMA SEMANA

Durante la llamada, ambas partes acordaron celebrar la primera reunión presencial en Caracas la próxima semana, compartieron la composición de las delegaciones de trabajo y establecieron una agenda con metas claras y verificables.

LOS TRES TEMAS

Rodríguez precisó que los temas a tratar en la primera sesión presencial serán los siguientes:

1. Atención a las víctimas del doble terremoto del 24 de junio.

2. Fortalecimiento de la democracia.

3. Derechos y garantías políticas.

DELEGACIÓN DE GOBIERNO NACIONAL

El coordinador reveló que la delegación que representará al Gobierno de la presidenta Delcy Rodríguez estará integrada por los siguientes miembros:

Jorge Rodríguez, quien la coordina. Ana María San Juan. Jorge Arreaza. América Pérez. Génesis Garvett. y Pedro Infante.

FUENTE: GLOBOVISION

FOTO: CORTESÍA