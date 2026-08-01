Presidenta Delcy Rodríguez otorgó medalla «Héroe de Venezuela» a servidores públicos que participaron en atención a víctimas de terremotos

CIUDAD MCY .- La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, otorgó la condecoración “Héroe de Venezuela” a servidores públicos, por su nivel de compromiso, valentía y entrega diaria durante los días posteriores al doblete sísmico del pasado 24 de junio

Esta condecoración fue creada por la presidenta Delcy Rodríguez, con el objetivo de reconocer la valentía y labor de rescatistas, funcionarios de seguridad y unidades caninas tras el doble sismo. Así como un alto reconocimiento destinado a honrar la labor heroica de los grupos de apoyo internacional que participaron en las labores de búsqueda, salvamento y rescate.

La distinción rinde tributo al esfuerzo conjunto y a la pronta respuesta de delegaciones humanitarias que se desplegaron en las zonas afectadas, coordinando esfuerzos con las instituciones de Protección Civil (PC) y fuerzas de seguridad nacionales.

Con estos operativos de atención y respuesta inmediata articulados en todo el país, se lograron alcanzar importantes cifras en materia de salvamento y salud pública, obteniendo los siguientes resultados:

• Personas y mascotas rescatadas: Un total de 6.462 personas con vida fueron recuperadas entre los escombros y zonas de alto riesgo, junto a 349 mascotas.

• Atención médica y salud: 58.863 pacientes recibieron atención médica oportuna.

• 37.786 personas han recibido el alta médica de manera satisfactoria.

• Se logró la distribución de 548.872,90 toneladas de diferentes insumos a lo largo del territorio afectado.

Ingresaron al país 9.920,60 toneladas de insumos médicos y asistenciales, mediante una sólida cooperación y solidaridad internacional.

La respuesta frente a la emergencia contó con una amplia movilización de hermandad y cooperación técnica internacional:

• 46 países y 20 organizaciones internacionales enviaron asistencia humanitaria y equipos especializados.

• 2.278 rescatistas y 33 ejemplares caninos de búsqueda y salvamento operaron en el terreno. Además, se incorporaron 41 vehículos de apoyo operativo y logístico.

• Mediante puentes aéreos y marítimos, arribaron al país 9.920,60 toneladas de insumos de ayuda humanitaria enviados por la comunidad internacional.

Con estas acciones, el Gobierno Bolivariano reitera su profundo agradecimiento a las naciones y organismos hermanos, cuya entrega, profesionalismo y vocación de servicio han sido fundamentales para preservar vidas y avanzar en el proceso de recuperación del país.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA