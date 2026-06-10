Congreso Bienestar y Alegría se prepara para su quinta edición

La edición renovará su panel de expertos, testimonios y metodologías permitiéndole a los que hayan asistido en años anteriores una experiencia completamente nueva

CIUDAD MCY.- La ciudad de Maracay se prepara para ser testigo de la quinta edición del Congreso de Bienestar y Alegría, iniciativa busca impartir herramientas de motivación, crecimiento personal, empresarial y espiritual para promover un cambio positivo en las familias aragüeñas.

Spencer Argote, productor y conferencista del evento, informó que el congreso se celebrará por segundo año consecutivo en las instalaciones del Teatro de la Ópera de Maracay (TOM) el próximo 31 de octubre del 2026.

La cita contará con la participación de destacados ponentes nacionales e internacionales.

Argote destacó que cada edición renueva su panel de expertos, testimonios y metodologías asegurando que quienes hayan asistido en años anteriores vivirán una experiencia completamente nueva.

«En esta oportunidad contaremos con cinco ponencias de aproximadamente 40 minutos cada una. Serán temas variados y de alto impacto que estarán a cargo de Aryeli Guerrero, el padre Jesús Díaz, Miguel Zambrano, Darío Isea y mi persona».

Además, señaló que el objetivo principal es lograr la transformación integral de los asistentes para que conecten con el bienestar en su vida diaria.

Finalmente, la organización promete superar las expectativas de los años anteriores con una jornada llena de sorpresas que incluirá obsequios de los patrocinantes, estaciones de hidratación y un refrigerio para todos los asistentes.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CORTESÍA