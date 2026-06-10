La Valladares estrena nuevo tema joropero

La artista de sombrero y alpargata mencionó que el nuevo éxito está lleno de fuerza femenina y picardía criolla, el cual ya está disponible en las plataformas digitales para escucharlo y bailarlo zapateado

CIUDAD MCY.- Oriunda de San Joaquín de Carabobo y criada en la sabana del estado Barinas, la artista del folklore Marianny Carolina Valladares, mejor conocida como «La Valladares» estrena nuevo tema musical al ritmo del arpa, cuatro y maraca titulado «Recoja Pa’ Que se Vaya».

El tema joropero fue un obsequio del compositor y músico Blas Ruiz, quien es recordado como el «Poeta de todos los tiempos».

La Valladares comentó que el nuevo éxito lleno de fuerza femenina, jocoso y picardía criolla está disponible en las plataformas digitales para escucharlo y bailarlo zapateado.

«Aunque algunos piensen que es contra los hombres es un tema universal aplicable tanto para hombres y mujeres, que si no le gusta la cosa que recoja para que se vaya».

Aunque este promocional no es suyo, La Valladares también es compositora y tiene temas de su autoría que ha grabado y cantado en diversos escenarios.

Entre sus temas están, Criolla como el joropo, Soy la que tiene garganta y Sabana, rancho y recuerdo.

GIRA DE ESCENARIOS

El tema «Recoja Pa’ Que se Vaya», se estrenó el pasado 13 de marzo y continuará sonando en vivo en múltiples escenario del país.

«Nos estamos preparando para presentarnos en las ferias de Barinas, Ciudad Bolívar, Cojedes y en las ferias de mi pueblo natal San Joaquín de Carabobo, también vamos a Barquisimeto, Guárico y San Fernando de Apure».

Marianny Carolina Valladares en su trayectoria ha tenido la oportunidad de compartir el escenario con grandes artistas femeninas del folklore como Milena Benítes, Jennifer Mora, Airama y Génesis Fuenmayor.

Asimismo, La Valladares comentó que ha cantado en vivo con Alí Cabello, Reinaldo Armas, Luis Silva y Jorge Guerrero.

«Sin duda he aprendido mucho de estos grandes icónicos de la música llanera y ellos me han brindado valiosos consejos como una muestra de apoyo a la generación de relevo en este mundo del folklore».

Finalmente, la artista extendió la invitación al público en general de gozar y cantar a todo cañón la canción Recoja Pa’ Que se Vaya, un tema lleno de fuerza que promete convertirse en un himno.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CORTESÍA