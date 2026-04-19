Conmemorado 216° aniversario de la proclama independentista

‎ La vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez y el alcalde Carlos Guzmán encabezaron los actos protocolares en el municipio Santiago Mariño, donde hicieron entrega formal de la rehabilitación integral de la cancha deportiva y el embellecimiento de la plaza central

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CIUDAD MCY.- ‎Con motivo de homenajear la gesta independentista del 19 de abril de 1810, el Gobierno Bolivariano llevó a cabo diversos actos conmemorativos en el municipio Santiago Mariño.

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‎La vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez y el alcalde Carlos Guzmán, en compañía de sus respectivos Gabinetes, estuvieron en la plaza homónima para la tradicional ofrenda floral y ecologica a cargo de los Poderes Públicos.

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‎Esta fecha posee un valor inigualable en la historia del país, al desconocer el mandato español, lo que marcó el inicio de la lucha y la formación de la Junta Suprema Caracas junto a la proclama de libertad.

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‎Al culminar el acto protocolar, las autoridades entregaron a la comunidad 19 de Abril por su 66° aniversario, la rehabilitación de una cancha de usos múltiples y la plaza central, un homenaje a los vecinos fundadores y una acción que garantiza el sano esparcimiento del pueblo.

La celebración culminó en un ambiente festivo donde los residentes agradecieron la transformación de sus espacios comunes.

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‎Con este despliegue, el Gobierno regional y municipal ratificaron su compromiso con la recuperación del patrimonio urbano y el fortalecimiento de la seguridad social, al integrar la efemérides con el mejoramiento de los sitios insignes del territorio.

THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY

FOTO: CORTESÍA