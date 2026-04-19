Conmemorado 216° aniversario de la proclama independentista

La vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez y el alcalde Carlos Guzmán encabezaron los actos protocolares en el municipio Santiago Mariño, donde hicieron entrega formal de la rehabilitación integral de la cancha deportiva y el embellecimiento de la plaza central
CIUDAD MCY.- Con motivo de homenajear la gesta independentista del 19 de abril de 1810, el Gobierno Bolivariano llevó a cabo diversos actos conmemorativos en el municipio Santiago Mariño.
La vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez y el alcalde Carlos Guzmán, en compañía de sus respectivos Gabinetes, estuvieron en la plaza homónima para la tradicional ofrenda floral y ecologica a cargo de los Poderes Públicos.
Esta fecha posee un valor inigualable en la historia del país, al desconocer el mandato español, lo que marcó el inicio de la lucha y la formación de la Junta Suprema Caracas junto a la proclama de libertad.
Al culminar el acto protocolar, las autoridades entregaron a la comunidad 19 de Abril por su 66° aniversario, la rehabilitación de una cancha de usos múltiples y la plaza central, un homenaje a los vecinos fundadores y una acción que garantiza el sano esparcimiento del pueblo.
La celebración culminó en un ambiente festivo donde los residentes agradecieron la transformación de sus espacios comunes.
Con este despliegue, el Gobierno regional y municipal ratificaron su compromiso con la recuperación del patrimonio urbano y el fortalecimiento de la seguridad social, al integrar la efemérides con el mejoramiento de los sitios insignes del territorio.
THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY
FOTO: CORTESÍA