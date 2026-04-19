Jornada de atención especializada favoreció a trabajadoras del sector educación

Entre los servicios destacan; consultas de medicina general, ginecología y obstetricia, odontología, citologías y ecografías

CIUDAD MCY.-Este sábado, un equipo multidisciplinario del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) en Aragua, se desplegó en atención especializada vida y salud a las mujeres del IPASME, donde se beneficiaron 87 féminas aragüeñas, en el CAT El Progreso, ubicado en el municipio Mario Briceño Iragorry (MBI) de la entidad argüeña.

En la actividad, que se realizó en la Comuna ,Batalla de Onoto, sector El Progreso, se ofrecieron consultas de medicina general, ginecología y obstetricia, odontología, citologías y ecografías, lo que sumó un total de 135 atenciones brindadas a trabajadoras activas y jubiladas del IPASME.

Igualmente, las embarazadas, recibieron kit multivitamínico, pesquisa de tensión arterial, peso y talla; sesiones educativas, también se beneficiaron adultas mayores y mujeres adultas del Área de Salud Integral Comunitaria (Asic) La Candelaria, enmarcado en asegurar bienestar físico a las mujeres aragüeñas.

En la actividad se entregaron más de 5 mil unidosis de medicamentos, además se ejecutó gracias a la articulación de Inamujer, donde estuvo presente la directora de Asodiam, Lcda. Ana Sandoval y demás autoridades municipales, bajo las orientaciones de la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez; con el respaldo del Ministro de Salud, Dr. Carlos Alvarado y la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

FOTOS: CORTESIA