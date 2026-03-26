Jornada judicial comunitaria acerca soluciones a Mariño

La iniciativa garantizó orientación jurídica y trámites administrativos, así como la entrega de los documentos de Fe de Vida

CIUDAD MCY.- En un despliegue orientado a garantizar el acceso oportuno a la justicia, se llevó a cabo una jornada de Tribunales Móviles, donde más de 200 ciudadanos recibieron atención directa en distintas áreas legales y administrativas.

La actividad se desarrolló en la Plaza Santiago Mariño, con la participación articulada de instancias del sistema judicial, autoridades municipales y equipos de atención social, quienes ofrecieron servicios vinculados al Tribunal Civil, Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, así como orientación jurídica y trámites administrativos, entre ellos la emisión de Fe de Vida para adultos mayores.

El despliegue también incluyó visitas casa a casa, dirigidas especialmente a personas con movilidad reducida o dificultades para trasladarse hasta el punto de atención, ampliando así el alcance de la jornada y garantizando inclusión en el acceso a los servicios.

Al respecto, el síndico municipal, Jairo Zambrano, destacó que la jornada no solo favoreció a habitantes de la localidad, sino también a ciudadanos provenientes de otros municipios, quienes recibieron orientación y soluciones concretas a sus requerimientos.

“No nada más son los vecinos de aquí de Turmero; también atendemos a personas de otros municipios, quienes se van con respuestas o con la orientación necesaria para canalizar sus casos sobre distintas necesidades. Todo esto es gracias al firme compromiso de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez y el alcalde Carlos Guzmán”, precisó el representante legal.

Zambrano subrayó además la importancia del abordaje territorial mediante visitas domiciliarias.

“Realizamos acompañamientos casa a casa para atender a aquellos adultos mayores que no pueden trasladarse. Allí llega el equipo, junto a representantes del sistema judicial, para garantizar que el servicio llegue a todos”, explicó.

Durante la jornada se registró una amplia participación ciudadana, incluyendo adolescentes. En este sentido, el funcionario indicó que la iniciativa forma parte de las políticas públicas orientadas a la transformación del sistema de justicia y al fortalecimiento del vínculo con las comunidades.

Asimismo, resaltó el trabajo conjunto con jueces del municipio y representantes del Tribunal Supremo de Justicia, quienes hicieron posible la ejecución de esta jornada integral, acercando procesos que van desde la orientación inicial hasta la apertura o cierre de trámites legales.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA