Conmemoran 205 años de la Batalla de Carabobo en el Panteón Nacional

CIUDAD MCY.- A primeras horas de este miércoles 24 de junio representantes del Ejecutivo nacional y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) conmemoraron formalmente los 205 años de la Batalla de Carabobo y el Día del Ejército Bolivariano con la izada del Pabellón en el Panteón Nacional y la firma del acta oficial de conmemoración.

Cadetes de la Universidad Militar Bolivariana fueron los encargados del desplazamiento de la bandera nacional desde el Mausoleo del Libertador Simón Bolívar hasta las afueras del Conjunto Monumental Panteón Nacional en Caracas donde fue izada.

En representación del Ejecutivo nacional acompañaron el acto Juan José Ramírez, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios; los ministros de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez Ramírez; de Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa; de Cultura, Raúl Cazal; de Deporte, Franklin Cardillo; de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá y de Salud, Carlos Alvarado, junto a Rubén Darío Balzares, comandante general del Ejército Bolivariano.

Con el izado del Pabellón Nacional y la presentación de una ofrenda floral ante el sarcófago del Libertador, Simón Bolívar, se enalteció la gloria victoriosa de la batalla de 1821, cuando el ejército patriota logró la acción militar definitiva que selló la independencia de Venezuela frente al dominio español.

Finalmente, las autoridades firmaron el acta oficial de conmemoración de los 205 años de la Batalla de Carabobo y Día del Ejército Bolivariano, rúbrica con la que el Ejecutivo rinde tributo a la gesta heroica de 1821, reafirmando el compromiso con la soberanía nacional y el legado emancipador.

FUENTE: AVN

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