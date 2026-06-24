CNE habilita página para verificar centros de votación y proyectos de la Consulta Popular

CIUDAD MCY.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) puso a disposición desde este martes un apartado en su portal web para verificar los centros de votación y proyectos de la segunda Consulta Popular Nacional 2026.

A través de la dirección https://consultapopular.cne.gob.ve/, de una manera sencilla, se podrá obtener la información de manera detallada.

Más de 5.400 comunas y circuitos comunales participarán en esta consulta, que se relizará el 12 de julio con 37.194 proyectos postulados por las comunidades en asambleas populares.

En esta oportunidad, por instrucción de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, se incorporarán más de 120.000 juntas de condominio y 15.000 asociaciones de vecinos.

FUENTE: EL FOCO

FOTO:CORTESIA