Conmemoran el Día del Adulto Mayor con actividades físico-culturales en Caracas

CIUDAD MCY.- El Parque Naciones Unidas de Caracas fue el escenario para la conmemoración del Día del Adulto Mayor, que contó con la participación de diversos círculos de abuelos, abuelas y activistas comunitarios procedentes de las distintas parroquias de la ciudad, informó el Ministerio del Deporte.

Durante el desarrollo del evento, se realizó una programación orientada al estímulo de la salud física y mental, una actividad que forma parte de las Brigadas de Protección Social y del Programa de Actividad Física denominado «Años con Energía», los cuales constituyen ejes de la política pública dirigida a este sector.

Las autoridades presentes indicaron que la organización del acto respondió a un esquema de trabajo conjunto entre los ministerio de Adultos Mayores y Deporte, así como el gobierno municipal.

La ministra Magally Viña señaló que la jornada registró una asistencia superior a las 2.000 personas y explicó que el propósito del despliegue es generar un impacto positivo en las condiciones de vida de los ciudadanos de la tercera edad.

Por su parte, la alcaldesa Carmen Meléndez reportó que la programación inició el pasado 29 de mayo y ha registrado un cumplimiento total en su agenda con acciones en las 22 parroquias del municipio Libertador en visitas domiciliarias y a los centros comunitarios, eventos deportivos en bloques matutinos y vespertinos, y una presentación en el Teatro Nacional.

FUENTE : AVN

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