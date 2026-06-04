Carmen Verde Arocha presenta hoy la obra literaria Mares y halagos

CIUDAD MCY.- Este jueves a las 5:00 p.m., será presentada la obra literaria Mares y halagos de la escritora y poeta Carmen Verde Arocha la actividad se realizará en las instalaciones de la Fundación La poeteca, en Caracas. El libro fue publicado por la editorial Eclepsidra.

Luego de haberle recibido el II Premio de Poesía Hispanoamericana Antonio L. Bouza, llega a Caracas de mano de su autora, quién a traves de una lectura de poemas dará a conocer sus aportes a través del libro. Las palabras de presentación estarán a cargo de la editora y narradora Gisela Cappellin.

La obra poética ha sido estudiada por académicos y críticos literarios, quienes posteriormente han publicado el resultado de sus lecturas en revistas académicas, y especializadas. Además, ha alcanzado la traducción a varios idiomas y a participado en distinguidos encuentros y festivales internacionales de literatura.

Carmen Verde Ochoa, es egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, actualmente profesora de la Universidad Internacional de La Rioja (España). En el ámbito de la creación literaria fue sido reconocida como una de las poetas contemporáneas más importantes del país. Ganadora de varios premios dentro y fuera de Venezuela, ha publicado poesía, ensayo y entrevistas.

Entre sus poemarios destacan Magdalena en Ginebra (México, 1997); Cuira (Caracas,1997); Amentia (Caracas,1999); Mieles (Caracas, 2003); Mieles. Poesía reunida (Caracas, 2005); En el jardín de Kori (Caracas, 2015); Canción gótica (Caracas, 2017), entre otros, que le han permitido recibir diferentes galardones como el Primer Premio Internacional «Excelencia Femenina: Celebrando a las Mujeres que inspiran», A.C. VerbumlandiArt Aps en Roma, Italia.

FUENTE : NP

FOTO : CORTESÍA