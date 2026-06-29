Conoce cómo activar en tu móvil la Alarma de Google ante sismos

CIUDAD MCY.- A través de redes sociales como X, varios usuarios en Venezuela relataron cómo el Sistema de Alertas de Terremotos de Android, una herramienta gratuita de Google, les avisó de la amenaza inminente justo a las 18:04 (hora local), unos instantes antes de que se produjera el primer temblor la tarde del miércoles.

Este oportuno aviso les dio los segundos vitales necesarios para evacuar sus departamentos y buscar resguardo en la calle antes de que los fuertes movimientos telúricos golpearan la zona, causando derrumbes de edificios y más de 160 víctimas mortales.

Los usuarios sugieren que esta alerta de Google habría salvado «miles de vidas» de ciudadanos venezolanos.

Sismógrafos de bolsillo: una red global

El acelerómetro de un teléfono Android es el mismo sensor que gira la pantalla cuando se coloca el dispositivo de lado, pero también puede detectar el temblor del suelo provocado por un terremoto.

Los acelerómetros detectan la onda sísmica inicial (onda P) y envían una señal con su ubicación al servidor de Google. El sistema analiza rápidamente los datos de miles de equipos para confirmar el temblor y emitir una alerta masiva antes de que la onda destructiva (onda S) alcance a la población.

La plataforma emite dos avisos según la estimación: ‘Estar alerta’ para temblores leves y ‘Tomar medidas’ para terremotos fuertes; esta última alerta emite un sonido estridente y ocupa la pantalla.

De acuerdo con los datos de Google, esta tecnología ya había enviado alertas a millones de personas durante los terremotos que sacudieron Filipinas y Nepal en 2023 y Turquía en 2025.

Así es como los teléfonos con alerta de Google detectaron el terremoto de magnitud 6,2 en Turquía el 23 de abril de 2025 a medida que avanzaba el temblor. Los puntos amarillos son los dispositivos que registran la sacudida, el círculo amarillo es la ubicación estimada de la onda P y el círculo rojo indica la onda S.

¿Cómo activar la alerta?

En la inmensa mayoría de los dispositivos con Android 9 o versiones superiores, esta función de seguridad viene integrada de forma nativa a través de los Servicios de Google Play, según la guía de soporte oficial de Google.

En caso que no esté activada, estos son los pasos para configurarla:

Abra la aplicación de ‘Configuración’ o ‘Ajustes’ en su teléfono.

Seleccione la opción ‘Seguridad y emergencia’ (en algunos teléfonos figura como Ubicación > Avanzado).

Seleccione ‘Alertas de terremotos’.

Compruebe que la alerta está activada. Si no lo está, actívela mediante el interruptor.

Desde Google hacen hincapié en un requisito indispensable para que la alarma funcione: el usuario debe tener conexión a Internet (wifi o datos móviles) y la ubicación (GPS) encendida permanentemente, ya que Google necesita procesar la posición geográfica exacta para enviar la advertencia a tiempo.

Los usuarios de iPhone no tienen acceso a esta herramienta de Google, ya que sus aparatos usan el sistema operativo iOS. Aunque Apple cuenta con su propia red de alertas gubernamentales, en varios países de Latinoamérica esta notificación nativa no sonará, ya que la infraestructura local de emergencias no está integrada a dicha plataforma.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESIA