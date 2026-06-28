¿Por qué persiste la amenaza de réplicas tras los terremotos en Venezuela?

CIUDAD MCY.- La tarde del 24 de junio, dos terremotos de magnitud de 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia. Según los especialistas, no se trataría de dos sismos independientes, sino de un fenómeno poco común conocido como doblete sísmico.

Desde el inicio de la emergencia en Venezuela se han contabilizado 430 réplicas, lo que eleva a 432 el total de eventos sísmicos registrados desde los terremotos iniciales, según el balance presentado este sábado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

En una secuencia sísmica normal, un terremoto principal libera gran parte de la energía acumulada en una falla geológica y, después, da paso a réplicas de menor magnitud. El Servicio Geológico de EEUU (USGS) explica que estas réplicas suelen concentrarse cerca de la falla donde ocurrió el sismo principal y forman parte del reajuste posterior al movimiento.

La investigadora María Belén Benito Oterino, de la Universidad Politécnica de Madrid, señaló que en un doblete sísmico sucede algo diferente: dos terremotos de magnitud similar se desencadenan casi de forma consecutiva en segmentos distintos de un mismo sistema de fallas.

Esto ocurre porque las fallas no siempre actúan de manera aislada, sino como redes capaces de influirse entre sí. Cuando una falla se rompe, no solo libera energía, sino que también modifica el estado de esfuerzos en las fallas cercanas. Si una de ellas ya estaba próxima a romper, ese cambio puede ser suficiente para activar un nuevo terremoto.

Benito Oterino advirtió que tras el doblete sísmico pueden seguir produciéndose réplicas durante días, semanas o incluso meses, algunas con magnitudes superiores a 5. Aunque la probabilidad de otro gran sismo disminuye con el tiempo, subrayó que no desaparece de inmediato.

La experta recalcó además que las réplicas son especialmente peligrosas porque pueden provocar el colapso de edificios ya dañados. Por ello, consideró prioritario inspeccionar las estructuras afectadas y restringir el acceso a aquellas que hayan perdido resistencia.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESIA