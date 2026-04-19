Conoce rutas de la Gran Peregrinación Unidos por una Venezuela sin Sanciones y en Paz

CIUDAD MCY.-La Gran Peregrinación Unidos por una Venezuela sin Sanciones y en Paz, que inicia este domingo 19 de abril hasta el próximo 01 de mayo, ha sido organizada en tres grandes rutas que recorre todo el territorio de Venezuela.

El detalle de la organización se desglosa en tres grandes rutas:

Ruta 1 Occidente: Zulia, Falcón, Lara, Yaracuy, Carabobo, Aragua, La Guaira y Caracas.

Ruta 2 Los Andes y Llanos: Táchira, Mérida, Trujillo, Apure, Barinas, Portuguesa, Cojedes, Guárico y Caracas.

Ruta 3 Sur-Occidental: Amazonas, Bolívar, Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Nueva Esparta, Anzoátegui, Miranda y Caracas.

La secretaria por la Paz y la Convivencia Democrática, Ana María Sanjuán, instó a los venezolanos sumarse a dicha peregrinación para vivir en paz, «porque la paz es más que la ausencia de conflictos, es la convivencia democrática, es una construcción conjunta y colectiva, así como el debate y reconocimiento con respeto, es lograr un camino compartido».

FUENTE: CON EL MAZO DANDO

FOTO: CORTESÍA