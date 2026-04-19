Venezuela rechazó discurso de odio emitido por Carlos Baute en Madrid

CIUDAD MCY.- La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España rechazó, a través de un comunicado, las expresiones contenidas en un “discurso de odio” ofrecido por el ciudadano Carlos Baute, durante un acto público en la ciudad de Madrid.

El texto oficial subraya que Venezuela es una nación mestiza, forjada en la diversidad, lo que no solo define la identidad de la nación suramericana, sino que constituye uno de los pilares éticos de su convivencia como pueblo.

A continuación, el comunicado íntegro:

La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España se dirige a ustedes con un profundo sentido de responsabilidad histórica y ética, a propósito de las expresiones recientemente emitidas en un acto público en la ciudad de Madrid por el ciudadano Carlos Baute, las cuales constituyen una manifestación inaceptable de discurso de odio.

Venezuela es una nación profundamente mestiza, forjada en la diversidad y en el encuentro de raíces indígenas, africanas y europeas. Esa condición no solo define nuestra identidad, sino que constituye uno de los pilares éticos de nuestra convivencia como pueblo. Cualquier intento de degradar, deshumanizar o estigmatizar desde esa diversidad representa una agresión directa a la esencia misma de lo venezolano.

El ideario de nuestro Libertador, Simón Bolívar, se levanta precisamente contra toda forma de dominación, exclusión y desprecio entre los seres humanos. Por ello, el uso de expresiones que evocan prácticas históricas de deshumanización y racismo no solo es moralmente reprochable, sino políticamente regresivo y profundamente contrario a los valores que defendemos como nación.

En ese sentido, esta Embajada expresa sus más sinceras disculpas al pueblo de España, que conoce en su propia historia el horror del fascismo y de los crímenes de odio, y a todas aquellas personas que hayan podido sentirse ofendidas por dichas declaraciones. Tales palabras no representan al pueblo venezolano ni a su cultura, caracterizada por el respeto, la solidaridad y la dignidad humana.

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESÍA