Conozca paso a paso cómo registrarse de voluntario en el Poliedro de Caracas

CIUDAD MCY.- El Gobierno Nacional activó un registro para los voluntarios y voluntarias que deseen sumarse a las labores de contingencia y apoyo en el estado La Guaira tras los eventos sísmicos registrados del país.

El centro de coordinación de este censo civil estará concentrado en las instalaciones del Poliedro de Caracas. El proceso está dirigido a todos los venezolanos que desean sumarse a esta labor, con prioridad al personal calificado y especializado, incluidos rescatistas, traductores y personal de salud para el traslado de insumos médicos, así como equipos de logística para la distribución de alimentos, entre otros.

Las personas que deseen registrarse deben:

1-Dirigirse a las instalaciones del Poliedro de Caracas

2-Consignar su cédula de identidad

3-Indicar la información detallada del transporte donde se movilizarán.

4- Se les hará una entrega de una credencial con un código QR.

5-En el caso de los motorizados que se registren también les será entregada una vestimenta especial adecuada para este tipo de eventos.

Una vez que registrados al partir a La Guaira, en el kilómetro cero de la carretera Caracas – La Guaira, las autoridades competentes verificarán el código QR para autorizar formalmente el acceso seguro a la región costera.

Está medida del Ejecutivo nacional busca despejar las vías para garantizar que las ayudas lleguen de manera inmediata y se realicen de manera eficaz.

FUENTE: VTV

FOTO:CORTESIA