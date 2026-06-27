Habilitan 10 escuelas en La Guaira como refugios

CIUDAD MCY. –El vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, informó que 10 instituciones educativas del estado La Guaira han sido habilitadas como refugios para atender la contingencia generada por los recientes sismos.

La información la dio a conocer durante una reunión del Estado Mayor para la Contingencia realizada en el Puesto de Comando de la Zodi de La Guaira, acompañado del Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, miembros del Gabinete del área social, diputados entre otras autoridades.

Rodríguez detalló que una de estas escuelas se destinará exclusivamente a la atención de niños y niñas que se encuentren separados de sus padres o cuyos representantes estén desaparecidos.

Asimismo, se dispondrá de un plantel específico para el cuidado de adultos mayores que se encuentren solos, contando con personal calificado para atender este tipo de situaciones.

«Ante esta tragedia Venezuela ha demostrado una vez más su espíritu solidario. Llegan ayudas de empresas privadas, instituciones públicas, fundaciones, universidades, individuos, todos trabajando en un mismo objetivo: salvar y proteger vidas», afirmó.

Rodríguez señaló que, de manera complementaria, se habilitarán instalaciones deportivas para el desarrollo de actividades recreativas y la prestación de apoyo psicológico a las víctimas de los movimientos telúricos.

«Es fundamental que nos organicemos para tarea y así facilitar la movilidad en el territorio de los equipos especializados. La Almacenadora de Catia y la carpa en La Carlota serán centros de acopio, y el Polideportivo José María Vargas en La Guaira funciona como centro logístico principal para distribuir las donaciones».

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