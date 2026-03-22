Construaragua S.A. optimiza sus instalaciones para fortalecer la atención al pueblo aragüeño

CIUDAD MCY.-Con el firme objetivo de dignificar las condiciones laborales de su fuerza trabajadora y elevar la eficiencia en la prestación de sus servicios, la empresa estatal Construaragua S.A. continúa con el plan integral de acondicionamiento y rehabilitación de sus espacios físicos.

Bajo las directrices estratégicas de la Vocera del Poder Popular de la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, este plan de rehabilitación se ejecuta con un riguroso control técnico. Bajo la supervisión del Arquitecto Orlando Molina, quien vela por el cumplimiento de los estándares de calidad y los tiempos de entrega de cada fase del proyecto.

Estas labores de infraestructura forman parte de las políticas de gestión orientadas a la optimización de las instituciones públicas, garantizando entornos seguros y modernos que se traduzcan en una mejor respuesta a las necesidades de la entidad.

Dichos trabajos están siendo ejecutados directamente por el Centro de Capacitación del Constructor Popular, ente adscrito a la Secretaría Sectorial del Poder Popular para la Infraestructura, Obras Públicas y Proyectos de la Gobernación del estado Bolivariano de Aragua lo que demuestra un esfuerzo conjunto por integrar la mano de obra calificada en proyectos de alto impacto institucional.

Entre las tareas que se desarrollan actualmente destaca la impermeabilización en diversas áreas, una medida esencial para preservar la estructura y prevenir daños causados por agentes climáticos, asegurando así la operatividad de la empresa a largo plazo.

PRENSA INFRAESTRUCTURA ARAGUA

FOTOS: CORTESÍA