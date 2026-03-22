Equipo de Minec estudia condiciones del ecosistema marino

‎A través de un programa de vigilancia sistemática, se recolectaron muestras en diversos puntos de la costa aragüeña para evaluar la salud del entorno acuático

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‎CIUDAD MCY.- En cumplimiento a los protocolos de monitoreo ambiental vigentes, el equipo técnico del Ministerio de Ecosocialismo en el estado Aragua ejecutó una jornada de recolección de muestras en puntos estratégicos de las costas regionales.

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‎Esta iniciativa forma parte del programa de «vigilancia sistemática», diseñado para evaluar la calidad del agua y el estado general de los ecosistemas marinos de la entidad. Con estas acciones es posible obtener datos técnicos y científicos precisos que permitan garantizar un manejo responsable de los recursos naturales.

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‎Mediante el análisis especializado, las autoridades ambientales buscan asegurar que los espacios costeros permanezcan aptos y sostenibles para el desarrollo de la vida marina, así como para el disfrute de las actividades turísticas que dinamizan la zona.

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‎El despliegue demuestra los esfuerzos de la gestión ecosocialista en la región, según las estrategias expuestas en la 6T del Plan de la Patria y Plan de la Aragüeñidad. Las políticas territoriales, emanadas por el Ejecutivo nacional y regional consolidan la protección de la biodiversidad marina.

THAIMARA ORTIZ

FOTO CORTESÍA