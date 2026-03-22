Gobierno de Aragua muestra avance de restauración en iglesia San Luis Rey

Una importante intervención se está llevando a cabo en la iglesia San Luis Rey, templo de gran importancia para la población zamorana

CIUDAD MCY.- Tras el anuncio de la vocera del Poder Popular en la gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, sobre la restauración de la iglesia San Luis Rey de Villa de Cura en el municipio Zamora, se muestran avances de los trabajos que se están llevando a cabo en una primera etapa con una importante intervención en el techo principal y cúpula del templo sagrado.

Los trabajos se ejecutan con el objetivo de restaurar la infraestructura antigua de interés religioso para la comunidad.

En esta oportunidad, la Gobernación del estado Aragua y la alcaldía del municipio Zamora, realizan estas labores con recursos aprobados por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Es importante acotar que este primer paso de la restauración incluye: reparación de la placa, impermeabilización del techo principal, colocación de manto flex y remoción de las tejas.

Además del resanamiento de la cúpula principal, colocación de manto, y colocación de pintura final.

El arquitecto José Pulido, ha informado en trabajos anteriores que este tipo de intervención es muy minuciosa ya que, al ser infraestructuras antiguas necesitan realizar análisis exactos.

La gobernadora de Aragua, a través de su cuenta oficial en Instagram (@johanitakenpo), agradeció de igual manera al presidente constitucional, Nicolás Maduro, por el compromiso para el fortalecimiento de la fe en el estado aragua.

ELIMAR PÉREZ

FOTOS: CORTESÍA JUAN CARLOS GALARRAGA