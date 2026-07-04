Construcción de aceras y brocales mejorará movilidad peatonal en Mariño

Con la ejecución de este conjunto de obras, se garantiza que todos los mariñenses que transitan diariamente por el sector lo hagan de manera segura, cómoda y accesible

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo conjunto por elevar la calidad de vida de los ciudadanos y consolidar el desarrollo de espacios urbanos modernos y ecológicos para el buen vivir, avanzan los trabajos de construcción de aceras y brocales en distintas comunidades del municipio Santiago Mariño.

​Estas importantes obras de infraestructura vial que beneficiará directamente la movilidad de los nariñenses, se ejecuta en las comunidades Este II, Plaza de la Providencia y Héroes de Perijá.

​Estos trabajos se llevn a cabo bajo los lineamientos de la Segunda Transformación del Plan de la Patria, el Plan de la Aragüeñidad y el Plan Derecho a la Ciudad, que es impulsado por la vocera del Poder Popular en la Gobernación Joana Sánchez, con el respaldo del alcalde de la jurisdicción, Carlos Guzmán.

Los trabajos técnicos que están a cargo de Servicios Públicos Parroquial Casco Turmero (Serpumar), iniciaron con la demolición de las estructuras que se encontraban deterioradas, y actualmente los equipos se encuentran realizando el levantamiento técnico y el vaciado de concreto premezclado.

Con esto, se garantiza que todos los mariñenses que transitan diariamente por esta comuna lo hagan de manera segura, cómoda y accesible.

Finalmente, estas acciones forman parte de la Segunda Transformación del Plan de la Patria, que busca ofrecer ciudades mas humanas y el buen vivir de los ciudadanos.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA