Recolectadas más de 350 toneladas de escombros tras sismos en Ocumare

Bajo el plan de contingencia y recuperación en la jurisdicción se retiraron y trasladaron 12 camiones repletos de escombros, provenientes de paredes y estructuras periféricas que sufrieron colapsos parciales

CIUDAD MCY.- En el marco del plan de contingencia y recuperación desplegado en el municipio Ocumare de la Costa de Oro de Aragua, cuadrillas de mantenimiento urbano reportan un balance de más de 350 toneladas en las acciones de recolección de desechos sólidos y remoción de escombros, tras los movimientos telúricos registrados el pasado 24 de junio.

Gracias a una intensa labor comunitaria e institucional, hasta la fecha se han logrado recolectar un total de 350 toneladas de desechos. Asimismo, se ejecutó el retiro y traslado de 12 camiones repletos de escombros provenientes de las paredes y estructuras periféricas que sufrieron colapsos parciales debido al fuerte doblete sísmico, despejando así las vías principales y garantizando la seguridad de los transeúntes.

PUNTOS CRÍTICOS

El operativo de limpieza y despeje ha cubierto de manera prioritaria los puntos críticos y zonas residenciales de la jurisdicción costera. Entre los sectores atendidos de forma exhaustiva se encuentran: casco central y calles principales: Ocumare Pueblo, Fuerzas Armadas, O’Leary y Vargas. Comunidades y zonas vulnerables: Constancia 1, 2 y 3, El Rinconcito, Playón, El Malecón, Santa Eduvigis y La Coromoto, además de La Trilla, Cumboto, Cuyagua y Aponte, asegurando que las zonas agrícolas y costeras recibieran la misma atención.

Como parte de los compromisos de evaluación y recuperación de los espacios públicos, se priorizó el saneamiento y despeje en las inmediaciones de la Escuela Jesús Ignacio Iturzaeta, resguardando las áreas comunales para el momento en que se reactiven las actividades.

El alcalde Wilmer Leal agradeció el apoyo a la gobernadora de Aragua, Johana Sánchez en el proceso de recuperación de territorio tras los sismos acaecidos en el país, al tiempo que destacó que estas labores son realizadas en concordancia con los lineamientos dados por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, lo que reafirma el compromiso de devolver la total normalidad a la Costa de Oro, trabajando sin descanso sector por sector, para garantizar espacios limpios, seguros y transitables para todos los costeños.

PRENSA OCO

FOTO : CORTESIA