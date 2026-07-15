Continúa atención a familias del edificio El Trébol

Se desplegó un operativo de salud, recreación y limpieza para los habitantes afectados por el doble terremoto en Residencias El Centro

CIUDAD MCY.-Las familias afectadas por evento sísmico en el edificio El Trébol, municipio Girardot, recibieron una jornada de atención integral como parte de la asistencia que las autoridades gubernamentales brindan en materia de salud, recreación y mantenimiento urbano.

La articulación del Ejecutivo regional y municipal permitió que de las distintas instituciones que los integran llevaran momentos de tranquilidad, seguridad y esparcimiento a jóvenes y adultos.

La Fundación Regional El Niño Simón Aragua (Frnsa) y el Estado Mayor de Sucesos Adversos llevaron al sitio múltiples servicios como pediatría, odontología, psicología, psicopedagogía, defensoría y juegos.

De manera simultánea, cuadrillas mantenimiento urbano ejecutaron labores de saneamiento ambiental en la infraestructura, mismas que comprendieron barrido y recolección de escombros en pasillos, escaleras y los jardines.

THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY

FOTOS | CORTESÍA