Verificadas paradas del Metrobús en rutas de MBI

En un esfuerzo por transformar la movilidad urbana y elevar la calidad de vida de sus habitantes, la Alcaldía de Mario Briceño Iragorry, en articulación con el equipo técnico de Metrobús, llevó a cabo una inspección técnica de campo a lo largo y ancho de las diferentes arterias viales de la jurisdicción

CIUDAD MCY.- La Alcaldía de Mario Briceño Iragorry y el equipo de Metrobús inspeccionaron de extremo a extremo las principales arterias viales de la jurisdicción, para definir los puntos de embarque que darán vida a este moderno sistema de transporte.

El equipo multidisciplinario integrado por el alcalde Brullerby Suarez, el Secretario de Transporte de Aragua, Alexis Zamora y los representantes de Metrobús efectuaron el recorrido en la avenida principal de Caña de Azúcar, donde realizaron una evaluación óptica del espacio físico, el flujo peatonal, la accesibilidad para personas con movilidad reducida y la seguridad vial de cada propuesta.

El objetivo de este recorrido, fue de evaluar, definir y validar los puntos estratégicos que servirán como paradas oficiales para el pronto inicio de operaciones de este esperado sistema de transporte superficial.

Con esta iniciativa, las autoridades buscan ofrecer a los usuarios un servicio caracterizado por la puntualidad, la seguridad y el confort, conectando de forma directa los sectores más concurridos de la populosa parroquia.

UN RECORRIDO CON MIRADA SOCIAL

Tras el diagnóstico técnico, se establecieron preliminarmente diez paradas estratégicas que darán cobertura a instituciones educativas, centros de abastecimiento, espacios de salud y zonas residenciales claves: Mercado Periférico, centro de salud Los Grillito, Cuatro Esquinas de la avenida 4, Iglesia San Juan Apóstol (Sector 4), Urbanismo Antonio Ricaurte, Universidad Simón Rodríguez (UNESR), Fundasocenia, Mercado José Félix Ribas, avenida principal de José Félix

Estas acciones apuntan a que este corredor de transporte no solo reduzca los tiempos de espera de los usuarios, sino que sirva como modelo de ordenamiento urbano en el estado.

Con el despliegue de las unidades de Metrobús, el Gobierno Bolivariano impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríeguez, la Gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Brullerby Suárez, redibujan positivamente la cotidianidad de los aragüeños, específicamente de los mariobricenses, con el inicio de las operaciones del nuevo sistema de transporte, en un camino más conectado, seguro y próspero.

REINA BETANCOURT | CIUDAD MCY

FOTOS | CORTESÍA