Cooperación en el área productiva afianza relaciones entre Venezuela e Italia

CIUDAD MCY.- La República Bolivariana de Venezuela y la República de Italia afianzan relaciones de cooperación y hermandad para el desarrollo de sus pueblos.

En ese sentido, el canciller Yván Gil, bajo instrucciones de la presidenta (E), Delcy Rodríguez, sostuvo una conversación telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores de ese país europeo, Antonio Tajani, con quien abordó varios temas de cooperación económica y productiva.

En dicho encuentro acordaron la pronta realización de una Rueda de Negocios entre empresarios de ambos países en áreas de importancia estratégica como la energía, agricultura y agroindustria, ciencia y tecnología, entre otras.

Vale acotar que en el mes de febrero, la presidenta (E) también sostuvo un diálogo telefónico con Tajani, con quien abordó aspectos clave de la cooperación bilateral.

FUENTE: VTV

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