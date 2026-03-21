Suman 8068 ciudadanos beneficiados con la Ley de Amnistía

«Sin entrar en polémicas, es evidente que los resultados son notables. Un gran aporte al reencuentro nacional», destacó Jorge Arreaza, quien lidera la Comisión Especial, en su informe

CIUDAD MCY.- Jorge Arreaza, presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía, presentó este viernes un balance sobre la aplicación de este instrumento legal, destacando que, a la fecha, un total de 8068 personas han recibido su libertad plena.

En una publicación en su cuenta de X, el diputado expuso que hasta este 20 de marzo, estas son las libertades otorgadas gracias a la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática: 11396 solicitudes válidas recibidas; de las 8068 personas beneficiadas; 260 se encontraban privadas de libertad y el resto, 7808, tenía libertad con medidas cautelares.

«Sin entrar en polémicas, es evidente que los resultados son notables. Un gran aporte al reencuentro nacional», destacó Arreaza en su informe.

Hace un mes la Asamblea Nacional nombró a la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

FUENTE: GLOBOVISIÓN

FOTO: CORTESÍA