CORA realizó más de 70 cirugías oftalmológicas a pacientes en Aragua

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de garantizar salud visual gratuita a la población aragüeña, se realizaron un total de 79 cirugías en el Centro Oftalmológico Regional de Aragua (CORA) durante el transcurso de esta semana, gracias a las políticas de protección social enmarcadas en el Plan Vida y Salud 2026.

La autoridad única de Salud, Yosmary Lombano, informó que los procedimientos quirúrgicos incluyeron cataratas, glaucoma, pterigión y cirugía plástica ocular, así como la aplicación de tratamientos intraoculares. «Estás acciones ratifican el compromiso del Gobierno Bolivariano por asegurar el fácil acceso a la salud gratuita y especializada a la población aragüeña».

Del mismo modo, indicó que en el centro oftalmológico se brinda una amplia cobertura en consultas especializadas, exámenes de diagnóstico y ecografías oculares, «consolidando y optimizando los tiempos de respuesta y diagnóstico para cada paciente», afirmó.

Dichas acciones se concretaron gracias al trabajo articulado entre la presidenta Delcy Rodríguez, en articulación con el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, la gestión de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, y las directrices de la autoridad única de Salud en la entidad, Yosmary Lombano, consolidando el compromiso institucional de garantizar el derecho a la salud visual, gratuita y oportuna a los aragüeños y aragüeñas.

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