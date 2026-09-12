Gobierno Bolivariano entregó más de 3 mil 500 beneficios en jornadas de salud

CIUDAD MCY.- Un balance de 3 mil 563 beneficios de salud integrales brindados consolidó la red pública de salud del estado Aragua durante los últimos tres días de despliegues comunitarios simultáneos. Los abordajes permitieron la atención directa de 498 aragüeños en los municipios Sucre, Girardot, Santos Michelena, Santiago Mariño y José Ángel Lamas, dando cumplimiento estricto a las políticas sanitarias contempladas en la cuarta estrategia del Plan de la Patria instruidas por la presidenta Delcy Rodríguez y el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado.

Los operativos, unificados bajo la dirección regional de la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, movilizaron a los equipos multidisciplinarios de seis Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC). En total, los profesionales de la salud efectuaron 651 consultas médicas especializadas y aplicaron un riguroso cerco preventivo mediante 920 pesquisas clínicas de hipertensión arterial, Diabetes Mellitus (DM), peso y talla, complementadas con 494 sesiones educativas dictadas en las comunidades.

El esquema de inmunización nacional sumó la colocación de 76 dosis de vacunas a niños y adultos, mientras que los planes de desparasitación masiva alcanzaron a 346 personas. Asimismo, en materia de insumos y tratamientos médicos gratuitos, las farmacias comunitarias registraron la entrega de 11.650 unidosis dispensadas para el cumplimiento de tratamientos, sumado al beneficio de complementos nutricionales y dotación de ropa deportiva a 72 menores en articulación con Unicef.

La autoridad única de Salud del estado Aragua, Yosmary Lombano, aseveró que este gigantesco esfuerzo logístico demuestra la capacidad de respuesta y humanización del sistema público regional. «Cerramos estos tres días de intensas jornadas con la certeza de que nos encontramos en una profunda etapa de reconstrucción de la salud pública venezolana. No detendremos la marcha; seguiremos desplegados casa por casa, comunidad por comunidad, unificando el poder popular y las instituciones para blindar la vida y la felicidad de nuestro pueblo», sentenció Lombano.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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