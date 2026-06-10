Corposalud recibe dotación de medicamentos e insumos para el programa de salud respiratoria

CIUDAD MCY.- La coordinación regional del Programa de salud respiratoria de Corposalud, recibió importante dotación de medicamentos e insumos médicos para pacientes con afecciones respiratorias.

Esta entrega, impulsada por el Ministerio de Salud en alianza con el Programa Nacional de las Naciones Unidas (PNUD), busca optimizar el manejo de virus respiratorios y fortalecer el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis.

La Autoridad Única en Salud, Yosmary Lombano, destacó que la dotación de insumos médicos para pacientes con enfermedades respiratorias forma parte del Plan por la Salud y la Vida, para fortalecer las capacidades de atención, a fin de garantizar el tratamiento y mejorar la calidad de vida de los pacientes aragüeños.

“La Coordinación Regional del Programa de Salud Respiratoria recibió insumos médicos para el abordaje de virus respiratorios y pruebas diagnósticas molecular Xpert para tuberculosis. Asimismo, se dotó de tratamiento antituberculoso para los pacientes ingresados al programa, garantizando la cobertura del primer y segundo trimestre. Entre los fármacos distribuidos destacan la isoniazida, pirazinamida, rifampicina y etambutol. También se incluyeron cartuchos GeneXpert, kits de baciloscopia, mopas, contenedores y papel de envoltura para esterilización, con el objetivo de asegurar el suministro oportuno a los pacientes hasta consolidar su total curación.”

Dichas acciones se realizan cumpliendo con las políticas de salud emanadas de la presidenta (E), Delcy Rodríguez; con el respaldo del Ministro de Salud, Carlos Alvarado y del Gobierno regional, encabezado por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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