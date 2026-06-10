Plan de la Aragüeñidad garantizó servicios de salud a jóvenes de la Patria en Mariño

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo articulado por consolidar el sistema de protección social y el bienestar de las nuevas generaciones, el Gobierno de Aragua desplegó una jornada de atención social de la Gran Misión Venezuela Joven que logró atender a un total de 358 personas, de las cuales a 264 fueron jóvenes en edades comprendidas entre los 12 y 35 años y 94 personas de otros grupos etarios.

El abordaje que tuvo lugar en la Unidad Educativa Nacional “Ramón Bastidas” del sector Los Nisperos en el municipio Mariño, agrupó a diversos organismos del estado que ofrecieron servicios a los presentes. Entre ellos, La Corporación de Salud del estado Aragua (Corposalud) que lideró el despliegue en esa área otorgando 4552 beneficios. Yosmary Lombano, autoridad única de Salud de la entidad, destacó la importancia de este despliegue como un escudo de protección para los jóvenes de la Patria.

“Estamos cumpliendo con el mandato de nuestra presidenta encargada Delcy Rodríguez, del ministro de salud Carlos Alvarado y el compromiso de nuestra gobernadora Joana Sánchez. La juventud es el motor del país, y proteger su salud física y mental es nuestra prioridad absoluta. No solo atendemos la enfermedad, construimos una cultura preventiva para el futuro”, afirmó Lombano.

Durante el abordaje se efectuaron un total de 458 consultas médicas. La atención incluyó el servicio de medicina general y consultas especializadas para el desarrollo juvenil, tales como cardiovascular, odontología, oftalmología, nutrición, planificación familiar, ginecología y obstetricia, psicología, medicina interna, traumatología y el área especializada de atención al adolescente.

Como parte de las acciones preventivas, el servicio de inmunización aplicó dosis de toxoide para reforzar el esquema de vacunación local. Asimismo, el equipo de especialistas ejecutó 358 pesquisas antropométricas y de descarte, evaluando de forma personalizada los niveles de talla, peso e hipertensión arterial de los asistentes.

En materia de derechos sexuales y reproductivos, se distribuyeron 420 métodos anticonceptivos acompañados de orientación especializada. Adicionalmente, el Gobierno de Aragua garantizó el acceso gratuito a los tratamientos mediante la entrega de 24580 unidosis de medicamentos.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

FOTOS: PRENSA CORPOSALUD ARAGUA