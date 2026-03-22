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Corpotur Aragua impulsa recorrido histórico y de naturaleza en la Bahía de Turiamo

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PorRafael Velásquez

Mar 22, 2026

En articulación con la institución homónima de Caracas, se llevó a cabo el «fam trip» denominado «El Tesoro Escondido de la Bahía de Turiamo» para potenciar el motor económico en el Eje Costero de la entidad

CIUDAD MCY.- Desde las inmediaciones de la costa aragüeña, la Corporación de Turismo del estado Aragua (Corpotur) acompañó un viaje de familiarización, mejor conocido como fam trip, organizado de manera conjunta con Corpotur Caracas.

‎La actividad reunió a diversos prestadores de servicios de la capital venezolana, quienes vivieron de primera mano la ruta denominada “El Tesoro Escondido de la Bahía de Turiamo”, una iniciativa impulsada por IFAMIL que busca integrar la naturaleza con la historia local.

‎Este encuentro no solo permitió visibilizar el potencial atractivo de la entidad, sino también, abrió el camino para concretar alianzas estratégicas que permitirán replicar esta experiencia.

‎»La jornada de desarrolló en honor a la memoria del pueblo turiamero, reconociendo su historia, lucha y arraigo», describe un audiovisual colgado en la cuenta de Instagram del ente @araguacorpotur.

‎Las actividades se realizan en cumplimiento a las directrices de la presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, junto a la Ministra de Turismo, Daniela Cabello, y la Vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez.

THAIMARA ORTIZ

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Por Rafael Velásquez

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