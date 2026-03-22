Productores de Revenga reciben capacitación para potenciar la cría de conejos en Aragua

Esta alianza entre el sector público, privado y los productores, permitirá el reimpulso de la producción cunícula en el estado Aragua

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de brindar apoyo a productores cunículas del estado Aragua, el Gobierno Regional a través de la empresa Cincatesa, la Secretaría de Desarrollo Económico, la empresa Mersan y el Centro de Apoyo al productor Cunícula, realizaron una alianza estratégica agroalimentaria para impulsar a pequeños y medianos productores.

Este primer encuentro se realizó en la comuna San Francisco Garabato ubicada en el municipio Zamora con 30 productores de conejo de José Rafael Revenga, quienes recibirán formación, capacitación y apoyo en pro de impulsar el aparato productivo local y de cada municipio del estado.

José López, presidente de Cincatesa expresó que “este es un plan piloto que estamos haciendo para la formación de pequeños y medianos productores de nuestro estado, hoy estamos con 30 productores del municipio Revenga, pero la idea es extender este apoyo a los 18 municipios del estado Aragua”.

Del mismo modo, indicaron que esta alianza entre el sector público, privado y los productores, permitirá el reimpulso de la producción cunícula en el estado Aragua, demostrando el potencial en la economía productiva-circular-comunal para el beneficio de la población aragüeña.

Con estas acciones enmarcadas en la 1era Transformación del Desarrollo Económico, se busca dar el impulso a los productores y a la economía tanto del municipio Revenga como a los productores del estado, a fin de garantizar la soberanía alimentaria en cada territorio.

PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA

FOTO: CORTESÍA