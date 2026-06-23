Corrección de falla de borde en Tovar alcanza fase decisiva

Las labores ejecutadas por Vías de Aragua avanzan con la colocación de concreto estructural, una solución diseñada para proteger la vialidad ante futuros procesos de socavamiento y restablecer plenamente la conectividad del sector

CIUDAD MCY.- La recuperación de la falla de borde registrada en el sector Vista El Valle, municipio Tovar, entra en una etapa decisiva con la ejecución del vaciado de concreto rígido, una labor orientada a consolidar la estabilidad del terreno y restablecer plenamente las condiciones de seguridad en esta importante vía de acceso.

La intervención fue priorizada por el Gobierno Bolivariano, con el propósito de brindar una solución definitiva a una afectación que comprometía la infraestructura vial del sector.

Actualmente, las cuadrillas de Vías de Aragua desarrollan trabajos correspondientes a la fase estructural de la obra, incorporando materiales de alta resistencia que permitirán reforzar la zona afectada y reducir el riesgo de nuevas erosiones o socavamientos provocados por las condiciones del terreno.

A medida que avanzan los trabajos finales, la obra se encamina a la restitución integral de la vía, ofreciendo una respuesta concreta a una necesidad prioritaria de la población y contribuyendo a la preservación de una infraestructura fundamental para la jurisdicción.

REINYMAR TOVAR

FOTOS :CORTESIA