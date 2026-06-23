Gobierno de Aragua renueva áreas estratégicas de su Gabinete Ejecutivo

La conformación del Gabinete busca consolidar la articulación institucional y acompañar las líneas de acción impulsadas por la gobernadora Joana Sánchez para el desarrollo de la entidad

CIUDAD MCY.- Una nueva etapa de organización institucional fue anunciada por el Gobierno Bolivariano de Aragua (GBA) con la incorporación de autoridades que asumirán responsabilidades en áreas estratégicas de la administración regional.

Los cambios abarcan sectores vinculados al Gobierno regional, turismo, transporte, mujer e igualdad de género, juventud y deporte, asistencia social, desarrollo territorial y recreación.

La reestructuración busca consolidar la articulación entre los distintos organismos para fortalecer la capacidad de respuesta de la gestión pública, en correspondencia con las líneas de acción impulsadas por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez y los planes orientados al desarrollo integral de la entidad.

Las nuevas designaciones son las siguientes:

Belén Arteaga, secretaria general de Gobierno.

Delia Torrealba, autoridad única de Turismo del estado Aragua.

Alexis Zamora, secretario sectorial para el Transporte.

Mónica Herrera, secretaria sectorial para Asuntos de la Mujer e Igualdad de Género y presidenta encargada del Instituto de la Mujer de Aragua (IMA).

Yonanthan Hernández, secretario sectorial para la Juventud y Deporte y director encargado del Servicio Autónomo Instituto Aragüeño de la Juventud (Insajuv).

Gipsy Colmenares, directora general del Instituto Oficial de Beneficencia Pública y Asistencia Social Lotería de Aragua (Iobpasla).

Edgardo Díaz, presidente encargado de la Sociedad Civil Aragua Fútbol Club (FC).

Manuel López, presidente de la Fundación de Parques de Aragua (Fundaparques).

Ángel Montesinos, presidente del Instituto Autónomo para el Desarrollo Integral del Sur.

En la publicación del anuncio, la Gobernadora expresó su agradecimiento a los servidores públicos que desempeñaron estas funciones durante el último año, reconociendo el compromiso asumido en cada una de las áreas de gestión.

Con esta nueva conformación del gabinete, el Gobierno regional reafirma su voluntad de trabajar en unidad para consolidar al estado como un referente de productividad, bienestar y atención eficiente.

REINYMAR TOVAR

FOTOS:CORTESIA