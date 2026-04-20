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Cotización del dólar BCV para este lunes

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PorMilexis Pino

Abr 20, 2026

CIUDAD MCY.- La tasa del dólar establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV) abrió la jornada de este lunes 20 de abril con un leve aumento en su precio respecto a la jornada anterior, quedando la divisa estadounidense en 481,21 bolívares.

Así como el dólar, el BCV también publicó el precio de la moneda europea, que incrementó mínimamente su valor y quedó establecida en 568,51 bolívares.

Igualmente, el tipo de cambio de otras monedas que se ofrecen en el mercado venezolano abrieron en los siguientes valores:

CNY: 70,53 bolívares.
TRY: 10,73 bolívares.
RUB: 6,34 bolívares.

BCV

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