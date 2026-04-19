Mensaje especial de la presidenta (E) Delcy Rodríguez este 19 de abril

CIUDAD MCY.-La presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez, ofreció un importante mensaje a las familias venezolanas durante la noche de este domingo 19 de abril, enmarcado en los hitos más significativos y emblemáticos de sus primeros 100 días de gestión.

“He querido dirigirme a Venezuela, luego de estos 100 días, para informar que hemos dado pasos firmes hacia la consolidación de un nuevo momento histórico para nuestro país. Unidos estamos abriendo el camino del reencuentro nacional, un camino desprovisto de clasismo y de racismo, un camino que encuentre la paz en sí misma”, explicó Rodríguez.

Una de estas grandes victorias de la Revolución en este primer trimestre del 2026, tiene que ver con la aprobación de la Ley de Amnistía, que hasta la hecha ha beneficiado a más de 8 mil venezolanos, mientras que el Programa de Convivencia Democrática y Paz ha dado la bienvenida a todos los sectores políticos que hacen vida en el país.

“La paz no es un discurso, la paz se construye todos los días con reconciliación, con reconocimiento mutuo y con tolerancia”, alegó Rodríguez.

Delcy Rodríguez repasa otros triunfos del país

Por otra parte, aseguró que Venezuela es uno de los países más seguros de la región latinoamericana.

“Con tres homicidios por cada 100 mil habitantes y más de 6 mil Cuadrantes de Paz activos. Esto significa algo muy claro: más tranquilidad para nuestras familias y más estabilidad para el país”, acotó Rodríguez.

La economía también ha arrojado una nueva etapa de crecimiento para este 2026, lo cual se evidencia en el Producto Interno Bruto (PIB).

“Es decir, todo lo que produce el país crece en casi un 9% con 20 trimestres consecutivos de expansión y ese crecimiento debe ser para la felicidad social, traducirse en más empleo, mejores ingresos y más oportunidades reales para nuestro pueblo”.

Agregó que más de 70 millones de dólares en créditos han sido destinado principalmente las mujeres emprendedoras.

“Esto está impulsando una nueva economía local y abriendo nuevas oportunidades. En los próximos meses ese crecimiento debe sentirse con más fuerza en quienes más la necesitan”, destacó.

FUENTE: LA IGUANA TV

FOTO: CORTESÍA