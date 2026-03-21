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Aragua

Entrega de bicicletas llevó alegría y risas a niños de Puerto Maya

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PorRafael Velásquez

Mar 21, 2026

 Alrededor de 255 infantes recibieron diversas presentaciones de vehículos de juguetes para su disfrute y sano esparcimiento

CIUDAD MCY.-Como parte de la atención social, deportiva y recreativa dirigida a la muchachada venezolana, se realizó la entrega de bicicletas, monopatines y carros de juguete a 255 niños de Puerto Maya, municipio Tovar.

El alcalde Maximiliano Suarez y la presidenta del Instituto Autónomo para el Desarrollo e las Costas de Aragua (Costaragua), Lucelis Hidalgo, hicieron la importante dotación que asegura el sano entrenamiento de la muchachada.

A través de una publicación en la cuenta de Instagram de la Alcaldía (@alcadiatovaroficial), el burgomaestre mencionó que, “seguimos trabajando por el bienestar de nuestros niños y niñas, quienes son el semillero y el futuro de la Patria”.

Con el apoyo de la presidenta (E) Delcy Rodríguez y la gobernadora Joana Sánchez, esta población del eje costero mejora sus condiciones de vida y desarrollo en diversos ámbitos, en esta ocasión, desde el cuidado de la infancia y atención a los más pequeños, según lo estipulado en la 4T del Plan de la Patria y Plan de la Aragüeñidad.

 

THAIMARA ORTIZ 

FOTOS : ALCALDÍA DE TOVAR

 

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