Entrega de bicicletas llevó alegría y risas a niños de Puerto Maya

Alrededor de 255 infantes recibieron diversas presentaciones de vehículos de juguetes para su disfrute y sano esparcimiento

CIUDAD MCY.-Como parte de la atención social, deportiva y recreativa dirigida a la muchachada venezolana, se realizó la entrega de bicicletas, monopatines y carros de juguete a 255 niños de Puerto Maya, municipio Tovar.

El alcalde Maximiliano Suarez y la presidenta del Instituto Autónomo para el Desarrollo e las Costas de Aragua (Costaragua), Lucelis Hidalgo, hicieron la importante dotación que asegura el sano entrenamiento de la muchachada.

A través de una publicación en la cuenta de Instagram de la Alcaldía (@alcadiatovaroficial), el burgomaestre mencionó que, “seguimos trabajando por el bienestar de nuestros niños y niñas, quienes son el semillero y el futuro de la Patria”.

Con el apoyo de la presidenta (E) Delcy Rodríguez y la gobernadora Joana Sánchez, esta población del eje costero mejora sus condiciones de vida y desarrollo en diversos ámbitos, en esta ocasión, desde el cuidado de la infancia y atención a los más pequeños, según lo estipulado en la 4T del Plan de la Patria y Plan de la Aragüeñidad.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : ALCALDÍA DE TOVAR