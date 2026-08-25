Créditos de vivienda del BDV para familias afectadas por sismos serán tramitados de forma digital

CIUDAD MCY.- Como parte de la atención al pueblo, el Banco de Venezuela acompaña al Estado en la restitución de viviendas para las familias afectadas por los sismos del pasado 24 de junio, mediante la figura de crédito para la adquisición de vivienda. Así lo informó la vicepresidenta de Negocios Integrales del BDV, Francesca Alessandrello.

Explicó que las familias que perdieron su vivienda principal podrán optar a financiamiento a través del Fondo Venezuela Renace, gestionado por el BDV, con un proceso totalmente digital disponible en la página web: www.bancodevenezuela.com, donde se encuentra el link con requisitos y paso a paso para la solicitud del crédito.

En ese sentido, detalló dos planes de apoyo:

PRIMER PLAN :

Viviendas con valor referencial entre 70 mil y 100 mil dólares.

Subsidio del 50 % por parte del Estado a través del Fondo Venezuela Renace.

Crédito por el 50 % restante, a 25 años, 12 meses de gracia y tasa de interés de 5 %.

SEGUNDO PLAN:

Viviendas con valor referencial de hasta 70 mil dólares.

Subsidio del 80 % del valor de la vivienda.

Crédito por el 20 % restante, a 25 años, 12 meses de gracia y tasa de interés de 5 %.

Alessandrello indicó que el BDV está comprometido a ofrecer una respuesta en un máximo de cinco días una vez recibida la solicitud con el expediente completo. Precisó que los beneficiarios son clientes del Banco de Venezuela, aunque cualquier persona puede convertirse en cliente sin acudir a una oficina, al abrir su cuenta en línea y activándola posteriormente mediante dispositivos Biopago en oficinas o comercios afiliados.

Finalmente, reiteró que el Fondo Venezuela Renace, con recursos dispuestos por la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, cuenta con la capacidad financiera para acompañar a las familias afectadas y llamó a realizar cada trámite “paso a paso y con tranquilidad”.

FUENTE: VTV

FOTO; CORTESÍA REFERENCIAL