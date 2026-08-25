Políticas de Estado fortalecen al SEN con nuevos acuerdos y ampliación de capacidad termoeléctrica

CIUDAD MCY.- Las políticas de Estado implementadas por el Ejecutivo nacional han permitido consolidar avances significativos en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), con la suscripción de acuerdos estratégicos que incorporarán nuevos megavatios y la ejecución de un plan para ampliar la capacidad termoeléctrica del país, informó la presidenta de la República, Delcy Rodríguez.

En su mensaje con motivo de los dos meses del evento sísmico, la jefa de Estado explicó que estas acciones forman parte de una política permanente de recuperación del SEN que ya estaba en marcha antes de los terremotos del 24 de junio y que la emergencia hizo más urgente, pero no modificó su rumbo.

«El trabajo para mejorar los servicios públicos no comenzó con el terremoto ni termina con la reconstrucción», afirmó la presidenta Delcy Rodríguez, al dejar claro el carácter estructural y de largo plazo de las políticas en esta materia.

La presidenta Rodríguez subrayó que el Estado venezolano mantiene una hoja de ruta clara para mejorar progresivamente la electricidad, el agua, los hospitales, las escuelas y las vías, entre otros servicios esenciales para la vida diaria.

La jefa de Estado detalló que el acuerdo con la empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. (IMPSA) y otras alianzas estratégicas permitirán elevar la capacidad disponible del sistema para atender la alta demanda generada por la emergencia climática y el crecimiento económico que registra el país, que, según la CEPAL, será del 6,5 % en 2026, el más alto de la región.

En este contexto, Rodríguez enfatizó que el terremoto agravó una tarea en la que ya estaba empeñado el Gobierno, pero que el compromiso del Estado es garantizar que los servicios funcionen mejor y sean cada vez más confiables.

Destacó que el plan de ampliación de la capacidad termoeléctrica es una muestra del enfoque integral del Estado para diversificar las fuentes de generación y garantizar un suministro estable, no solo para las zonas afectadas por los sismos, sino para todo el territorio nacional. Asimismo, subrayó que detrás de cada megavatio hay una familia, un estudiante que necesita luz para hacer sus tareas, un hospital que requiere energía para funcionar, un comercio que debe abrir y una empresa que necesita producir y generar empleo.

“Ese es el objetivo: servicios que funcionen mejor, que sean cada vez más confiables», sentenció Rodríguez, al tiempo que reiteró que el Gobierno trabaja sin descanso para superar las dificultades históricas del sector.

Reafirmó que la recuperación del SEN es un pilar fundamental para el renacer de Venezuela, junto con la reconstrucción de las zonas afectadas, el levantamiento de la economía y el reencuentro nacional.

La presidenta Delcy Rodríguez insistió en que el Estado está obligado a hacer más y que las políticas públicas deben traducirse en beneficios concretos para la población, mejorando su calidad de vida y creando las condiciones para un futuro próspero.

“Venezuela tiene que renacer. Y tiene que hacerlo desde la espiritualidad y el encuentro, construyendo un país más seguro, más eficiente, más productivo y con más oportunidades para todos», concluyó la jefa de Estado en su mensaje.

FUENTE: MIPPCI

FOTO: CORTESÍA MIPPCI